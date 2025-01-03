Автомобильные пункты пропуска функционируют в реверсивном режиме для обеспечения бесперебойного пропуска лиц и транспортных средств. Увеличено количество рабочих мест для ускорения процесса пропуска через государственную границу. «Подразделения Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области готовы к увеличению пассажиропотока на российско-польской границе», — сообщили в ведомстве.
В 2,5 раза вырос поток автомобилей из Калининградской области в Польшу
В новогодние праздники и выходные дни увеличивается поток лиц и транспортных средств на выезд из Калининградской области в Польшу: с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года пассажиропоток в автомобильных пунктах пропуска увеличился в 2,5 раза.