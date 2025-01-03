В 2,5 раза вырос поток автомобилей из Калининградской области в Польшу

В новогодние праздники и выходные дни увеличивается поток лиц и транспортных средств на выезд из Калининградской области в Польшу: с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года пассажиропоток в автомобильных пунктах пропуска увеличился в 2,5 раза.