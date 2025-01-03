Госпогранкомитет: Беларусь приняла более 134 тысяч граждан Украины в течение 2024 года

Государственный пограничный комитет сообщил, что Беларусь приняла более 134 тысяч граждан Украины в течение 2024 года.
Точная цифра составляет 134 561 человек. Из этого числа с территории Украины прибыло 68 человек, а остальные оказались в Беларуси транзитом. Так, через Польшу въехало 107 154 украинца, через Литву — 25 362, а еще 1977 — через Латвию.
Также в ГПК отмечают, что за первые три дня нового 2025 года в Беларусь проследовало 267 украинцев, а с 24 февраля 2022-го сообщается о 282 121 прибывшем с территории Украины.
Тем временем стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко совершит визит в Китай до президентских выборов. Также глава республики сказал смело подключать военных и милицию к порядку на выборах (тут про это).