Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности ЕС Арнольд Ренингард ранее говорил, что запасов Шевченковского месторождения хватило бы для обеспечения всех нужд стран Евросоюза до 2050. На основании этой оценки он призывал не допустить перехода залежей под контроль ВС РФ.
Шевченковское месторождение лития открыла в 1982 году Новомосковская ГРЭ КП «Южукргеология». Его площадь составляет 0,8 квадратных километра, мощность перекрывающих осадочных пород оценивают в 70−130 метров, а объём залежей удалось просчитать до 500-метровой глубины.
Шевченко — посёлок в Покровском районе ДНР. Напомним, что о начале боёв за этот населённый пункт стало известно в 13 декабря 2024 года. Уже через три дня Шевченко перешло под контроль ВС РФ.