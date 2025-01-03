С начала 2025 года дончане звонили в экстренные службы более 23 тысяч раз

С начала 2025 года жители Ростовской области звонили по номеру «112» более 23 тысяч раз. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Больше всего обращений было связано с вызовом скорой помощи. За ней обратились 3,5 тысячи раз. Более тысячи раз дончане вызывали полицию. Еще 103 заявки поступили пожарным. За первые дни января было ликвидировано 26 возгораний, в которых спасли двоих человек.
— Это соответствует среднему значению по году. Значит все службы работают четко и слаженно, обеспечивая спокойствие и безопасность в регионе, — отметил Юрий Слюсарь.
Также он напомнил дончанам о действующем в регионе запрете на использование пиротехники.
— Однако, салюты продолжают активно запускать. Давайте уважать наших защитников, которые продолжают оберегать нас от воздушной опасности, и не усложнять им работу.