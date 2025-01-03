С начала 2025 года дончане звонили в экстренные службы более 23 тысяч раз

Больше всего обращений было связано с вызовом скорой помощи. За ней обратились 3,5 тысячи раз. Более тысячи раз дончане вызывали полицию. Еще 103 заявки поступили пожарным. За первые дни января было ликвидировано 26 возгораний, в которых спасли двоих человек.