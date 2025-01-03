Новый корпус геронтологического центра «Именлек» в Уфе готовится к открытию

В Уфе завершили строительство нового корпуса геронтологического центра «Именлек». О скором открытии учреждения сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, центр сможет принять 50 человек.
В корпусе располагаются комнаты для комфортного проживания, медкабинеты и залы для реабилитации. Также в центре есть бассейн и зимний сад.
— Наша задача — обеспечить пожилым людям достойные условия, если по каким-то причинам они не могут встретить старость в окружении своих близких, — сказал Хабиров.
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