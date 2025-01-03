Почему коты так любят новогодние ёлки и как их отучить пакостить в праздники: 7 лайфхаков

Каждый год перед праздниками владельцы котов готовятся к неизбежному — заваленной ёлке и разбитым игрушкам. Мурзики и Барсики с детства знают: новогоднее дерево — это не просто украшение, это настоящее поле для охоты. В ярких игрушках, мишуре и шуршащем дождике они видят не только красоту, но и возможность реализовать свои природные инстинкты. Но почему же именно новогодняя ёлка так привлекает пушистиков? Life.ru сейчас расскажет.