Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 4 и 5 января

Согласно информации, ограничения связаны с проведением домашних хоккейных матчей: на льду «Нагорного» в субботу «Торпедо» сразится с минским «Динамо», а в воскресенье «Торпедо-Горький» встретит ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки.