Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 4 и 5 января

Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта «Нагорный» (пр. Гагарина, 29). Участок дороги перекроют 4 и 5 января с 7:00 до 21:00.
Согласно информации, ограничения связаны с проведением домашних хоккейных матчей: на льду «Нагорного» в субботу «Торпедо» сразится с минским «Динамо», а в воскресенье «Торпедо-Горький» встретит ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.
В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.
Напомним, что 4 января в связи с проведением новогоднего фестиваля будет временно приостановлено движение транспорта по улицам Октябрьской, Грузинской, а также переулкам Холодному и Университетскому на пересечениях с Большой Покровской.