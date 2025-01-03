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В Новосибирске в праздники усилили вывоз мусора

В результате удалось избежать мусорного коллапса.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в праздничные дни усилили вывоз ТКО. В связи с чем число жалоб от горожан в сравнении с прошлым годом сократилась на 40%. Об этом сообщили в правительстве региона. Пик максимальной нагрузки пришелся на 30, 31 декабря и 1 января.

— Учитывая опыт работы в эти дни министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области было организовано дежурство ответственных лиц и работа горячей линии по номеру телефона 8 (383) 296−57−97, — сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

Чтобы избежать мусорного коллапса и ликвидировать навалы отходов, с некоторых контейнеров организовали двойной вывоз. Его проводили 29, 30, 31 декабря и 2 января. В эти дни на работу вывели дополнительно 20 единиц спецтехники. По данным правительства, в эти даты в Новосибирской области работали свыше 300 мусоровозов.

ЖКХ