В Новосибирске в праздники усилили вывоз мусора

В Новосибирской области в праздничные дни усилили вывоз ТКО. В связи с чем число жалоб от горожан в сравнении с прошлым годом сократилась на 40%. Об этом сообщили в правительстве региона. Пик максимальной нагрузки пришелся на 30, 31 декабря и 1 января.