Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетнюю девочку пять часов оперировали в Петербурге после падения на стакан

Девочка упала на стеклянный стакан и повредила нервные «центры управления» руки.

Источник: Комсомольская правда

Двухлетней девочке из Всеволожска потребовалась пятичасовая операция, чтобы сохранить руку после падения на стеклянный стакан. Инцидент произошел, когда малышка играла с братом. В итоге осколок сильно повредил правое предплечье. Сначала ребенка доставили во Всеволожскую ЦРБ, где оказали первую помощь. После девочку направили в клинику Педиатрического университета.

— Проблемы оказались значительными. У ребенка были задеты нервные «центры управления» множественными функциями конечности, — рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.

У девочки оказался частично поврежден локтевой нерв, полностью повреждена локтевая артерия, а также мышцы, отвечающие за движение пальцев и управление ладонью. Чтобы сохранить работоспособность руки, врачи аккуратно сшили мышцы, сухожилия и нервы. Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

медицина