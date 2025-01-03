Двухлетнюю девочку пять часов оперировали в Петербурге после падения на стакан

Двухлетней девочке из Всеволожска потребовалась пятичасовая операция, чтобы сохранить руку после падения на стеклянный стакан. Инцидент произошел, когда малышка играла с братом. В итоге осколок сильно повредил правое предплечье. Сначала ребенка доставили во Всеволожскую ЦРБ, где оказали первую помощь. После девочку направили в клинику Педиатрического университета.