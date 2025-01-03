Двухлетнюю девочку пять часов оперировали в Петербурге после падения на стакан

Двухлетней девочке из Всеволожска потребовалась пятичасовая операция, чтобы сохранить руку после падения на стеклянный стакан. Инцидент произошел, когда малышка играла с братом. В итоге осколок сильно повредил правое предплечье. Сначала ребенка доставили во Всеволожскую ЦРБ, где оказали первую помощь. После девочку направили в клинику Педиатрического университета.
— Проблемы оказались значительными. У ребенка были задеты нервные «центры управления» множественными функциями конечности, — рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.
У девочки оказался частично поврежден локтевой нерв, полностью повреждена локтевая артерия, а также мышцы, отвечающие за движение пальцев и управление ладонью. Чтобы сохранить работоспособность руки, врачи аккуратно сшили мышцы, сухожилия и нервы. Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.