МВД Казахстана сделало важное заявление

«Уважаемые участники дорожного движения! В условиях ухудшения погоды каждый ваш шаг на дороге имеет решающее значение. Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других», — сказал он.