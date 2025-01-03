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Дети героев СВО из Самарской области побывали на Кремлевской елке

В Кремлевском дворце юные самарцы посмотрели сказку «Щелкунчик».

Источник: Фонд «Защитники Отечества»

Дети героев СВО из Самарской области побывали на Кремлевской елке в Москве. Праздничную поездку организовал Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке губернатора и регионального министерства образования.

Дети посмотрели спектакль «Щелкунчик», поучаствовали в захватывающих квестах, попробовали себя в роли помощника Деда Мороза и Снегурочки. В память о поездке ребята сделали фотографии с героями любимых сказок и получили подарки.

В завершении новогоднего путешествия фонд «Защитники Отечества» организовал ребятам экскурсию в исторический музей Победы.

"Уверена, что поездка на Кремлевскую елку принесла детям наших героев много ярких впечатлений и надолго останется в их памяти. Побывать в Кремле на главной елке страны — это новогоднее чудо, возможность почувствовать себя частью чего-то большого и важного. Гордимся тем, что можем дарить радость и создавать волшебные моменты для детей наших Защитников. В честь героев специальной военной операции 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества, а в Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сделал особый акцент на многодетные семьи, мы поддерживаем эту инициативу, — подчеркнула руководитель Самарского филиала фонда Наталья Полянскова.