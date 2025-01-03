Дети героев СВО из Самарской области побывали на Кремлевской елке

"Уверена, что поездка на Кремлевскую елку принесла детям наших героев много ярких впечатлений и надолго останется в их памяти. Побывать в Кремле на главной елке страны — это новогоднее чудо, возможность почувствовать себя частью чего-то большого и важного. Гордимся тем, что можем дарить радость и создавать волшебные моменты для детей наших Защитников. В честь героев специальной военной операции 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества, а в Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сделал особый акцент на многодетные семьи, мы поддерживаем эту инициативу, — подчеркнула руководитель Самарского филиала фонда Наталья Полянскова.