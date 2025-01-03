На Украине за счёт госбюджета снимут фильм о ликвидации Бандеры

Заказ фильма под названием’Почему я убил Бандеру«поступил от Государственного агентства Украины по вопросам кино. Победителей тендера стала кинокомпания “Ганзафильм”, сообщает украинское издание “Страна.ua”. Также на данный момент достоверно неизвестно, будет ли фильм снят об агенте КГБ Богдане Сташинском, который ликвидировал Бандеру в 1959 году.