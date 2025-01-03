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В Минске станет больше памятников природы. Что пополнит список?

Мингорсовет утвердил первую в истории Минска региональную схему рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения, сообщает Telegram-канал «Экология Минска | Официально».

Источник: Смартпресс

«Документ определит стратегию развития таких объектов на ближайшее десятилетие. В Схеме их 17, причем 9 — перспективные, которые планируется объявить памятниками природы в срок до 2034 года», — говорится в сообщении.

Пополнить список памятников природы должны Лошицкий усадебно-парковый и сохранившиеся до нашего времени фрагменты парка усадьбы Малая Слепянка, а также уникальный для территории столицы фрагмент 200-летнего сосняка.

В потенциальные памятники природы записали пять уникальных по своим характеристикам деревьев. Гидрологическим памятником природы местного значения предлагают объявить родник на берегу реки Лошица, являющийся единственным крупным не оборудованным родником на территории Минска.

экология