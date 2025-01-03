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К концу выходных на смену аномальному теплу в Татарстан придет похолодание

В самом конце этой недели на смену аномально теплой погоде (на 5−7 градусов выше климатической нормы) в Татарстан придет похолодание. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 52% 760 мм рт. ст. +3°

Завтра, 4 января, республика останется во власти атмосферных фронтов. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами с дождем, на западе региона — с сильным снегом, мокрым снегом. Местами прогнозируются метели. В светлое время суток сильный ветер будет усиливаться порывами до 15−18 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица и снежная каша, днем на западе РТ также возможны снежные заносы. Температура воздуха составит от 0 до −5 градусов в ночные часы и от −1 до +3 — в дневные.

В воскресенье, 5 января, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, днем ожидается только небольшой снег. Кое-где вновь разыграются метели и будет дуть сильный ветер порывами до 15−17 м/с. На дорогах опять образуется сильная гололедица.

Именно этот атмосферный фронт принесет похолодание в регион. В темное время суток температура воздуха составит от −1 до −6 градусов (на западе республики — до −9), в светлое — от −3 до +2 градусов (на западе — до −6).

В понедельник, 6-го числа, в Татарстане продолжится понижение температурного фона. Ночью ожидается от −8 до −13 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше −4, −9 градусов. Вероятен небольшой снег. На дорогах будет скользко.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник, 7-го числа, в республике установится умеренно морозная погода. В ночные часы температура воздуха составит от −10 до −15 градусов, в дневные — от −5 до −10. Местами при этом вновь будет идти небольшой снег.