К концу выходных на смену аномальному теплу в Татарстан придет похолодание

Завтра, 4 января, республика останется во власти атмосферных фронтов. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами с дождем, на западе региона — с сильным снегом, мокрым снегом. Местами прогнозируются метели. В светлое время суток сильный ветер будет усиливаться порывами до 15−18 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица и снежная каша, днем на западе РТ также возможны снежные заносы. Температура воздуха составит от 0 до −5 градусов в ночные часы и от −1 до +3 — в дневные.