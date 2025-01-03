В Чувашии задержали убийцу местного бизнесмена, переодетого в костюм Деда Мороза

«Я работал в ЦТО ООО “Гранд”, которое обслуживало кассовые аппараты Суракина Юрия. Мы не были особо близки, просто знакомые. Я запомнил его жизнерадостным человеком с грустинкой в глазах, заметной, кстати, и на всех его фото. Про его семью я почти ничего не знаю, знаком лишь с его сыном Женей, который ему помогал по работе.