Бастрыкину доложат о результатах расследования смерти инвалида под Ростовом

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела, связанного со смертью 23-летнего инвалида в Ростовской области. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Как выяснилось, в информационный центр СК России обратилась сестра покойного. Она была не согласна с ходом установления обстоятельств смерти своего брата.
В августе прошлого года 23-летнего инвалида избил 15-летний знакомый. После чего мужчину с травмами головы госпитализировали. Но спустя пять суток дончанин скончался в больнице. А фигуранта уголовного дела до сих пор не привлекли к ответственности.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — сообщили в ведомстве.