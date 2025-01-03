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Бастрыкину доложат о результатах расследования смерти инвалида под Ростовом

В Ростовской области подросток избил инвалида, и он умер.

Источник: Комсомольская правда

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела, связанного со смертью 23-летнего инвалида в Ростовской области. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Как выяснилось, в информационный центр СК России обратилась сестра покойного. Она была не согласна с ходом установления обстоятельств смерти своего брата.

В августе прошлого года 23-летнего инвалида избил 15-летний знакомый. После чего мужчину с травмами головы госпитализировали. Но спустя пять суток дончанин скончался в больнице. А фигуранта уголовного дела до сих пор не привлекли к ответственности.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — сообщили в ведомстве.