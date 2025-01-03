«Фонтанка» показывает, какой станет станция «Парк Победы» в 2027 году

Основные входные и выходные группы, ориентированные на улицу Бассейную, должны быть выполнены в виде витража, построенного из алюминиевых оконных рам с порошковым покрытием, с тонированным и зеркальным остеклением, а между ними должна быть установлена мозаика размером 6,875×6,460 м и площадью 44,42 кв м с изображением Георгия Победоносца (традиционно изображают верхом на белом коне, сражающимся с драконом).