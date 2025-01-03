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«Фонтанка» показывает, какой станет станция «Парк Победы» в 2027 году

После реконструкции на станции метро «Парк Победы» в Петербурге появится витражный фасад и два мозаичных панно, следует из проектной документации, подготовленной проектной компанией ЗАО «Институт “Трансэкопроект”» и опубликованной на сайте госзакупок 3 января.

Архитектурные решения фасада и вестибюля, следует из проекта, подготовила «Архитектурная мастерская Сахновского».

Как отмечают архитекторы, проектируемое здание вестибюля имеет сложную форму, состоящую из двух окружностей, и пристроенной трапециевидной части, разделенную деформационным швом. Планируется, что высота надземной части составит 10,850 метров. Чтобы сохранить исторический облик вестибюля, по требованию градостроительного совета Комитета по градостроительству и архитектуре был спроектирован купол диаметром 17,9 метров.

Основные входные и выходные группы, ориентированные на улицу Бассейную, должны быть выполнены в виде витража, построенного из алюминиевых оконных рам с порошковым покрытием, с тонированным и зеркальным остеклением, а между ними должна быть установлена мозаика размером 6,875×6,460 м и площадью 44,42 кв м с изображением Георгия Победоносца (традиционно изображают верхом на белом коне, сражающимся с драконом).

Второе мозаичное панно площадью 32,41 кв. м должно быть установлено под водоотводящими зонтами над верхней площадкой эскалаторов. Предполагается, что главным сюжетом мозаики должны стать Нарвские ворота, откуда отправлялись на фронт воины Красной Армии и ополченцы.

В отделке фасадов и вестибюлей предполагается использование Мансуровского гранита светло-серых оттенков и мраморная термообработанная бучадированная плитка (с искусственно созданным рельефом). Купол и потолок должен быть отделан финишной штукатуркой и окрашен водоэмульсионной краской. Интерьерное освещение обеспечат 16 прожекторов, которые установят в окнах купола, отраженное освещение карнизов будут создавать 8 линейных светильников на кронштейнах.

Ранее петербургский метрополитен объявил конкурс на реконструкцию станции метро «Парк Победы». Максимальная стоимость — 3,258 млрд рублей. Согласно конкурсной документации, закончить работы надо к 16 августа 2027 года.

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