Крупнейшая в мире ГАЭС начала работать в Китае

Компания-оператор отметила, что первые энергоблоки «Фэннин» запустили в эксплуатацию ещё в 2021 году и к настоящему моменту они уже выработали 8,62 миллиарда кВт/ч. Согласно прогнозам, станция позволит сэкономить более чем 480 тысяч тонн условного топливо в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа на 1,2 миллиона тонн в год.