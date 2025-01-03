Доходы фонда обязательного медстрахования в 2024 году выросли

Также расходы из фондов ОМС в прошлом году составили около 15 миллиардов 850 миллионов леев, что более чем на два миллиарда больше, чем в 2023 году. Большая часть этой суммы, около 15,6 миллиардов леев, была передана поставщикам медицинских услуг, а также на закупку фармпрепаратов по контрактам.