Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доходы фонда обязательного медстрахования в 2024 году выросли

Более чем на миллиард леев увеличились сборы в фонд ОМС в 2024 году.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Национальная медицинская страховая компания (НМСК) накопила в 2024 году доходы в размере около 15 миллиардов 929 миллионов леев в фондах обязательного страхования медицинской помощи.

Как уточнили в ведомстве, накопления увеличились на 1,3 миллиарда леев по сравнению с зафиксированными в 2023 году.

По данным НМСК, основным источником доходов были процентные отчисления от заработной платы и других вознаграждений — более 8,3 миллиарда леев, за которыми следовали трансферты из государственного бюджета — около 7 миллиардов леев.

Взносы по обязательному медицинскому страхованию в фиксированной сумме составили почти 295 миллионов леев, а другие доходы превысили 244 миллиона леев.

Также расходы из фондов ОМС в прошлом году составили около 15 миллиардов 850 миллионов леев, что более чем на два миллиарда больше, чем в 2023 году. Большая часть этой суммы, около 15,6 миллиардов леев, была передана поставщикам медицинских услуг, а также на закупку фармпрепаратов по контрактам.

Сумма, перечисленная в 2024 году за оказанные медицинские услуги на два с лишним миллиарда леев выше, чем в 2023 году.