Доходы фонда обязательного медстрахования в 2024 году выросли

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Национальная медицинская страховая компания (НМСК) накопила в 2024 году доходы в размере около 15 миллиардов 929 миллионов леев в фондах обязательного страхования медицинской помощи.
Как уточнили в ведомстве, накопления увеличились на 1,3 миллиарда леев по сравнению с зафиксированными в 2023 году.
По данным НМСК, основным источником доходов были процентные отчисления от заработной платы и других вознаграждений — более 8,3 миллиарда леев, за которыми следовали трансферты из государственного бюджета — около 7 миллиардов леев.
Взносы по обязательному медицинскому страхованию в фиксированной сумме составили почти 295 миллионов леев, а другие доходы превысили 244 миллиона леев.
Также расходы из фондов ОМС в прошлом году составили около 15 миллиардов 850 миллионов леев, что более чем на два миллиарда больше, чем в 2023 году. Большая часть этой суммы, около 15,6 миллиардов леев, была передана поставщикам медицинских услуг, а также на закупку фармпрепаратов по контрактам.
Сумма, перечисленная в 2024 году за оказанные медицинские услуги на два с лишним миллиарда леев выше, чем в 2023 году.