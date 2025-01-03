Новые остановки в Ростове разрисовали вандалы

Напомним, в донской столице в течение пяти лет собираются установить 450 «умных» остановок. На эти цели потратят более 514 миллионов рублей. На каждой такой остановке будет электронное табло, бесплатный Wi-Fi. Также в остановочном павильоне предусмотрены две USB-розетки. Еще будет установлена камера видеонаблюдения и кнопка для вызова экстренных служб.