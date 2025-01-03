Новые остановки в Ростове разрисовали вандалы

В Ростове неизвестные разрисовали новую остановку. Об этом ростовчане сообщили в социальных сетях.
Речь идет об «умной» остановке, которую недавно поставили недалеко от торгового центра на проспекте Нагибина. По словам горожан, вандалы уже разрисовали одну из стеклянных стен остановочного павильона черными красками.
Напомним, в донской столице в течение пяти лет собираются установить 450 «умных» остановок. На эти цели потратят более 514 миллионов рублей. На каждой такой остановке будет электронное табло, бесплатный Wi-Fi. Также в остановочном павильоне предусмотрены две USB-розетки. Еще будет установлена камера видеонаблюдения и кнопка для вызова экстренных служб.