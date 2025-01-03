Колонны из более чем 1000 авто сопровождает полиция в Акмолинской области

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В целях обеспечения безопасности движения сотрудники полиции сопровождают около 1 тыс. автомобилей на участках республиканских трасс.
По данным ведомства, от места ДТП до поселка Красный Горняк по встречной полосе было организовано движение более 400 автомобилей. В настоящее время колонна направляется в сторону столицы.
Также сопровождаются автоколонны, следующие по маршрутам Астана — Ерейментау и Астана — Караганда. В составе колонны, движущейся в Караганду, порядка 350 машин, из которых 50 — грузовые.
Для предотвращения новых происшествий сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с водителями о правилах движения в составе колонн, необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.