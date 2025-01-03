Почти семь тысяч дворников вышли убирать Петербург от снега

Мощный снегопад пришел в Петербург 3 января. И чтобы город не превратился в один сплошной сугроб, коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. В частности, подходы к парадным, остановкам, магазинам, контейнерным площадкам и вокруг социальных объектов очищают почти семь тысяч дворников. Им в нелегкой работе во дворах помогают 745 единиц уборочной техники. Об этом сообщили в Жилищном комитете.