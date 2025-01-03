Почти семь тысяч дворников вышли убирать Петербург от снега

Мощный снегопад пришел в Петербург 3 января. И чтобы город не превратился в один сплошной сугроб, коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. В частности, подходы к парадным, остановкам, магазинам, контейнерным площадкам и вокруг социальных объектов очищают почти семь тысяч дворников. Им в нелегкой работе во дворах помогают 745 единиц уборочной техники. Об этом сообщили в Жилищном комитете.
— Механизаторы выполняют прометание территории и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Для уборки города задействуется максимальное количество роторной и другой спецтехники, 536 средств малой механизации, — добавили в пресс-службе.
Цикл уборки будет повторяться по мере выпадения осадков. А когда снегопад завершится, специалисты приступят к очистке крыш домов.
Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады дежурят круглосуточно.