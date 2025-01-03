Зеленский рассказал, как поднял на ноги парализованного бойца ВСУ

Зеленский дополнил, что перед интервью ему пришло сообщение от того самого бойца. По словам главы киевского режима, тот сообщил ему, что якобы начал ходить. Вместе с тем Зеленский отметил, что успех в восстановлении солдата был связан не с его визитом, а благодаря работе медиков.