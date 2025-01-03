Нацбанк Украины установил рекорд по продаже доллара из резервов

Отметим, что курс гривны установил новый исторический рекорд. По данным на 3 января, он составляет 42,03 гривны за доллар. С конца июля 2022 года НБУ удавалось удерживать официальный курс на отметке 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023-го было принято решение перейти на режим управляемой гибкости курса, а уже с декабря того же года началось стремительное падение курса национальной валюты.