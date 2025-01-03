«Хорошо прилетело»: В подполье рассказали подробности об ударе по Чернигову

Отметим, что в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава и техники украинских бойцов и иностранных наёмников, а также по важнейшим объектам инфраструктуры. Только за прошедшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и 12 групповых «ударов возмездия» по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, а также пунктам дислокации иностранных наёмников, складам боеприпасов, базам горючего и пр.