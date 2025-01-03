«Варится 29 минут при норме не более 25». Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярную гречневую крупу «Фермер» из России

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярную гречневую крупу «Фермер» из России. Решение о вынесении предписание об устранении нарушений с 11 января 2025-го, запрете ввоза и обращения товара и изъятии его из обращения содержится в Реестре опасной продукции.
В карточке реестра сообщается, что продукция не соответствует требованиям двух техрегламентов Таможенного союза («О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки»), а также" 5550–2021" «Крупа гречневая. Технические условия». Госстандарт сообщает, что имеющиеся несоответствия касаются качества и маркировки относительно достоверной информации о наименовании продукта — гречневой крупы производства ООО «Дары полей», которая выпущена в городе Барнауле Алтайского края России..
«Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию», — говорится в документе.
Также сообщается о проведении испытаний. Согласно их результатам, показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут при норме не более 25 минут.
«Из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — сказали в Госстандарте Беларуси.
Напомним, ранее мы писали, что другая популярная алтайская гречка попала под запрет в Беларуси.
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