«Варится 29 минут при норме не более 25». Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярную гречневую крупу «Фермер» из России

В карточке реестра сообщается, что продукция не соответствует требованиям двух техрегламентов Таможенного союза («О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки»), а также" 5550–2021" «Крупа гречневая. Технические условия». Госстандарт сообщает, что имеющиеся несоответствия касаются качества и маркировки относительно достоверной информации о наименовании продукта — гречневой крупы производства ООО «Дары полей», которая выпущена в городе Барнауле Алтайского края России..