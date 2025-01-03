Актёр из сериала «Ликвидация» Сергей Юрков умер в 66 лет

Сергей Юрков родился в 1958 году. Актёр служил в театральной труппе в Одесском ТЮЗе, Одесском камерном еврейском театре «Суета сует», а также в Русском драматическом театре имени Иванова. Юрков участвовал в спектаклях «Остров сокровищ», «Рецепт любви», в мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» и постановке Love Story.