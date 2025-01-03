Заключивших контракт с Минобороны дончан в 2024 году выросло вдвое

Как говорится в сообщении, десятки добровольцев приходят ежедневно в пункты отбора, чтобы подписать контракт. Минобороны гарантирует всем социальные льготы. К примеру, можно приобрести жилье с помощью накопительной ипотечной системы. Также ведомство предоставляет бесплатное лечение, а еще страхование здоровья и жизни за счет федерального бюджета.