Заключивших контракт с Минобороны дончан в 2024 году выросло вдвое

В Ростовской области дончан, заключивших контракт с Минобороной в прошлом году выросло вдвое, если сравнивать с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Как говорится в сообщении, десятки добровольцев приходят ежедневно в пункты отбора, чтобы подписать контракт. Минобороны гарантирует всем социальные льготы. К примеру, можно приобрести жилье с помощью накопительной ипотечной системы. Также ведомство предоставляет бесплатное лечение, а еще страхование здоровья и жизни за счет федерального бюджета.
Напомним, замминистра обороны Андрей Булыга исполнил новогоднюю мечту девочки из Ростова. Малышка на Новый год загадала детскую кухню.