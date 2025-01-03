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Заключивших контракт с Минобороны дончан в 2024 году выросло вдвое

В Ростове добровольцы ежедневно подписывают контракты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области дончан, заключивших контракт с Минобороной в прошлом году выросло вдвое, если сравнивать с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Как говорится в сообщении, десятки добровольцев приходят ежедневно в пункты отбора, чтобы подписать контракт. Минобороны гарантирует всем социальные льготы. К примеру, можно приобрести жилье с помощью накопительной ипотечной системы. Также ведомство предоставляет бесплатное лечение, а еще страхование здоровья и жизни за счет федерального бюджета.

Напомним, замминистра обороны Андрей Булыга исполнил новогоднюю мечту девочки из Ростова. Малышка на Новый год загадала детскую кухню.