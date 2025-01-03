Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух российских актёров выдвинули на премию BAFTA

Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн стали номинантами на главную кинопремию Великобритании BAFTA после съёмок в фильме «Анора». Длинный список номинантов опубликован на сайте премии.

Источник: Life.ru

Они появились в фильме «Анора» американского режиссёра Шона Бэйкера, который заполучил девять номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». Россияне будут бороться за победу в номинации «Лучший актёр второго плана». Американская актриса Майки Мэдисон, сыгравшая роль главной героини в киноленте, претендует на звание «Лучшей актрисы». Результаты британской кинопремии этого года станут известны 16 января.

Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера стал настоящей сенсацией в мире кино — он завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале и стал одним из главных претендентов на премию «Оскар». В трагикомедии, съёмки которой проходили в Нью-Йорке, снялись российские актёры — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Борисова уже удостоили премией за лучшую роль второго плана на церемонии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Также актёра номинировали на «Золотой глобус».