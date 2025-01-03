В Белоруссии запретили продажу гречки ещё одного российского производителя

Напомним, ранее Белоруссия запретила ввозить и продавать у себя гречку российского производителя «Вега-инжиниринг». Решение приняли на основании несоответствия продукции техническим регламентам Таможенного союза. В итоге компания-производитель начала проверку. В результате испытаний выяснилось, что нарушение связано со временем развариваемости продукции. Тем не менее в Роскачестве отметили, что никаких нареканий выявлено не было.