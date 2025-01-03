Петербуржцы заметили сближение Венеры и молодой Луны вечером 3 января

— Иногда Луна будет проходить очень близко от планет, образуя тесные сближения, а иногда и вовсе будет закрывать их на непродолжительное время для земного наблюдателя — в таких случаях говорят о покрытии Луной планет, — добавили в пресс-службе планетария.