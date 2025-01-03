Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцы заметили сближение Венеры и молодой Луны вечером 3 января

Яркая точка появилась на небосводе над Луной.

Источник: Петербург с огоньком — Telegram

Вечером 3 января в небе над Петербургом появилась яркая точка прямо над Луной. Любители астрономии сразу смогли раскрыть тайну этой редкой картины. Как оказалось, яркая точка — это Венера. Об этом рассказали в Telegram-канале «Петербург с огоньком».

— В Петербурге в небе можно наблюдать сближение Луны и Венеры, — указал автор поста.

Подтверждают его слова и специалисты Большого новосибирского планетария. Там отметили, что за месяц Луна успеет побывать как минимум в 13 созвездиях, и при этом она разминется со всеми планетами.

— Иногда Луна будет проходить очень близко от планет, образуя тесные сближения, а иногда и вовсе будет закрывать их на непродолжительное время для земного наблюдателя — в таких случаях говорят о покрытии Луной планет, — добавили в пресс-службе планетария.

Увидеть необычную картину на небосводе можно невооруженным глазом. Для этого даже бинокли не понадобятся.

космос