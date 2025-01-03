Очевидцы сообщили о ДТП с двумя погибшими на Северном обходе Ростова

Напомним, с начала 2025 года в Ростовской области произошло два ДТП с подростками за рулем. Первая авария случилась в Аксайском районе. Там 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением и наехал на грузовой тягач с полуприцепом. О второй аварии сообщили на автодороге «х. Усьман — п. Веселый — г. Сальск». Там 15-летний дончанин на авто выехал на встречную полосу, где машина опрокинулась и съехала в левый кювет. К счастью, в обоих ДТП никто не погиб.