Очевидцы сообщили о ДТП с двумя погибшими на Северном обходе Ростова

На Северном обходе Ростова произошло смертельное ДТП. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
По словам проезжающих мимо людей, днем в пятницу, третьего января, машина такси столкнулась с грузовиком. От удара легковушку смяло, а лобовое стекло разбилось. Как сообщили очевидцы, в такси было двое погибших.
Официальных комментариев по поводу аварии пока не было.
Напомним, с начала 2025 года в Ростовской области произошло два ДТП с подростками за рулем. Первая авария случилась в Аксайском районе. Там 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением и наехал на грузовой тягач с полуприцепом. О второй аварии сообщили на автодороге «х. Усьман — п. Веселый — г. Сальск». Там 15-летний дончанин на авто выехал на встречную полосу, где машина опрокинулась и съехала в левый кювет. К счастью, в обоих ДТП никто не погиб.