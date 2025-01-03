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Очевидцы сообщили о ДТП с двумя погибшими на Северном обходе Ростова

Под Ростовом такси попало в смертельную аварию с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова произошло смертельное ДТП. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам проезжающих мимо людей, днем в пятницу, третьего января, машина такси столкнулась с грузовиком. От удара легковушку смяло, а лобовое стекло разбилось. Как сообщили очевидцы, в такси было двое погибших.

Официальных комментариев по поводу аварии пока не было.

Напомним, с начала 2025 года в Ростовской области произошло два ДТП с подростками за рулем. Первая авария случилась в Аксайском районе. Там 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением и наехал на грузовой тягач с полуприцепом. О второй аварии сообщили на автодороге «х. Усьман — п. Веселый — г. Сальск». Там 15-летний дончанин на авто выехал на встречную полосу, где машина опрокинулась и съехала в левый кювет. К счастью, в обоих ДТП никто не погиб.