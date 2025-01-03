Более 200 ВСУшников и бронетехника уничтожены ударом «Искандера» под Сумами

Момент нанесения удара по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Военкоры Русской Весны.
«Искандер-М» воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 ВСУшников. Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортёры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России за неделю нанесла один массированный и 12 групповых ударов по военным целям на территории Украины. В частности, атакам подверглись объекты ОПК Незалежной и пункты дислокации иностранных наёмников.