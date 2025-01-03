Более 200 ВСУшников и бронетехника уничтожены ударом «Искандера» под Сумами

«Искандер-М» воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 ВСУшников. Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортёры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов", — говорится в сообщении.