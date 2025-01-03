Офтальмолог назвал пять способов борьбы с синдромом «сухого глаза» без капель

Ранее Life.ru писал об опасности хронического недосыпа для зрения. Людям, которые мало спят, напомнили, что зрение находится под контролем нервной системы. Для её нормального функционирования необходимо от семи до девяти часов сна. Если же регулярно нарушать это правило, то значительно вырастет уровень кортизола — гормона стресса. Это может стать причиной внутриглазного давления, затуманивания зрения и дрожания изображения.