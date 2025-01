Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на британскую кинопремию БАФТА

БАФТА — премия Британской академии кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts. — Ред.), вручается за достижения в области кинематографии, телевидения и компьютерных игр. Лауреаты в качестве приза получают золотую маску. Впервые премия была вручена в 1948 году в Лондоне.