В частном доме под Ростовом загорелась кухня

В селе Крым Мясниковского района ранним утром в четверг, второго января, произошел пожар в кухне частного дома. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Как сообщили в ведомстве, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Возгорание заметили хозяева дома, когда проснулись от едкого дыма. Люди выбежали на улицу и вызвали пожарных. На место незамедлительно прибыли 12 спасателей на трех единицах техники. Они потушили пламя на площади 20 квадратных метров.
В МЧС дончанам напоминают: не использовать неисправные приборы, не перегружать сеть. А если дома ветхая проводка, то ее необходимо заменить. Также следует установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.