В частном доме под Ростовом загорелась кухня

Как сообщили в ведомстве, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Возгорание заметили хозяева дома, когда проснулись от едкого дыма. Люди выбежали на улицу и вызвали пожарных. На место незамедлительно прибыли 12 спасателей на трех единицах техники. Они потушили пламя на площади 20 квадратных метров.