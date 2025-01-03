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В частном доме под Ростовом загорелась кухня

Из-за электропроводки в частном доме в селе Крым произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В селе Крым Мясниковского района ранним утром в четверг, второго января, произошел пожар в кухне частного дома. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Возгорание заметили хозяева дома, когда проснулись от едкого дыма. Люди выбежали на улицу и вызвали пожарных. На место незамедлительно прибыли 12 спасателей на трех единицах техники. Они потушили пламя на площади 20 квадратных метров.

В МЧС дончанам напоминают: не использовать неисправные приборы, не перегружать сеть. А если дома ветхая проводка, то ее необходимо заменить. Также следует установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.