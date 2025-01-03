В Латвии возбудили дело после смерти экс-мужа Седоковой

Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. В конце декабря 2024-го прошли похороны. С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория.