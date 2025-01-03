В Латвии возбудили дело после смерти экс-мужа Седоковой

Как пишет Mash, друг погибшего считает, что певица якобы организовала заказное убийство бывшего возлюбленного. Мотивом послужили четыре московские квартиры, которые баскетболист приобрёл за 180 миллионов рублей.
Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. В конце декабря 2024-го прошли похороны. С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория.