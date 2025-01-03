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В Ростовской области в первые дни 2025 года потушили 26 пожаров

В первые дни января из пожаров в Ростовской области спасли двух человек.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в первые дни января произошло 26 пожаров. В них удалось спасти двух человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего с начала 2025 года пожарным поступали 103 заявки от дончан. А вот скорую помощь жители Дона вызывали 3,5 тысячи раз, еще тысячу раз звонили в полицию.

По словам Юрия Слюсаря, эти показатели соответствуют среднему значению по году.

— Значит все службы работают четко и слаженно, обеспечивая спокойствие и безопасность в регионе, — подчеркнул он.

Напомним, с начала этого года жители Ростовской области обращались в экстренные службы 23 тысячи раз.