В Ростовской области в первые дни 2025 года потушили 26 пожаров

В Ростовской области в первые дни января произошло 26 пожаров. В них удалось спасти двух человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Всего с начала 2025 года пожарным поступали 103 заявки от дончан. А вот скорую помощь жители Дона вызывали 3,5 тысячи раз, еще тысячу раз звонили в полицию.
По словам Юрия Слюсаря, эти показатели соответствуют среднему значению по году.
— Значит все службы работают четко и слаженно, обеспечивая спокойствие и безопасность в регионе, — подчеркнул он.
Напомним, с начала этого года жители Ростовской области обращались в экстренные службы 23 тысячи раз.