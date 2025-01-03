Белорусские учёные создали первый противоопухолевый продукт с клетками-киллерами

«В нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний», — говорится в тексте материала.
Специалисты пояснили, что этот подход дополняет традиционные методы лечения. Сам препарат уменьшает токсическое воздействие химиопрепаратов, усилия эффективность всего лечения.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные из России закончили исследования вакцины для лечения рака кишечника. Начать применять лекарство планируется уже в этом году. В данное время продолжаются опыты с препаратами против злокачественных опухолей мозга и рака кожи.