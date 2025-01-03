Профессор назвал симптомы гриппа-доминатора, провоцирующего тяжёлые болезни

Профессор также привёл данные НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России. По его словам, на 51 неделе 2024 года на территории России среди возбудителей ОРВИ преобладали SARS-CoV-2 (8,0%) и риновирус (5,8%), а доля вирусов гриппа А и В составляла 1,2%, пояснил Чуланов.