В ЕК призвали к национализации хранилищ после остановки транзита газа через Украину

Напомним, что Газпром с 1 января прекратил поставки газа в ЕС через Украину, так как Киев отказался продлевать соглашение. В Британии считают, что Украину ждут тёмные времена, поскольку этот самый газ обеспечивал и её саму в том числе. Ситуация уже отразилась на росте цен на все товары и услуги.