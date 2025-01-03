«То, что происходит с нашими соседями из-за прекращения поставок российского газа через Украину, ещё раз показывает, насколько дальновидно было, когда в прошлом году мы взяли критически важную инфраструктуру в руки государства», — написал Сикела.
В ЕК призвали к национализации хранилищ после остановки транзита газа через Украину
Остановка поставок российского газа транзитом через Украину в ЕС является аргументом в пользу национализации газохранилищ и говорит о том, что чешские власти приняли верное решение в 2023 году. Такое мнение высказал член Еврокомиссии от Чехии Йозеф Сикела в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).