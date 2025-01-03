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В ЕК призвали к национализации хранилищ после остановки транзита газа через Украину

Остановка поставок российского газа транзитом через Украину в ЕС является аргументом в пользу национализации газохранилищ и говорит о том, что чешские власти приняли верное решение в 2023 году. Такое мнение высказал член Еврокомиссии от Чехии Йозеф Сикела в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник: Life.ru

«То, что происходит с нашими соседями из-за прекращения поставок российского газа через Украину, ещё раз показывает, насколько дальновидно было, когда в прошлом году мы взяли критически важную инфраструктуру в руки государства», — написал Сикела.

Напомним, что Газпром с 1 января прекратил поставки газа в ЕС через Украину, так как Киев отказался продлевать соглашение. В Британии считают, что Украину ждут тёмные времена, поскольку этот самый газ обеспечивал и её саму в том числе. Ситуация уже отразилась на росте цен на все товары и услуги.