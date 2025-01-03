В Госдуме рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в 2025 году

«Летом текущего года, с 1 июля, пройдёт индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В среднем по России они вырастут на 12%», — пояснил Колунов в разговоре с RG.ru.
Парламентарий отметил, что подорожание по стране будет неоднородным, поскольку конечный процент будет варьироваться в связи с особенностями регионов. По его словам, такое повышение стоимости вполне обосновано и связано с инфляцией, а также с необходимостью продолжения обновления коммунальной системы.
Ранее Life.ru рассказывал, сколько россияне будут платить за свет и кто получит новые льготы в 2025 году. К примеру, самыми доступными цены на свет будут для жителей ЛНР.