В Госдуме рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в 2025 году

Парламентарий отметил, что подорожание по стране будет неоднородным, поскольку конечный процент будет варьироваться в связи с особенностями регионов. По его словам, такое повышение стоимости вполне обосновано и связано с инфляцией, а также с необходимостью продолжения обновления коммунальной системы.