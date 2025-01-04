Что можно и нельзя делать в Настасьин день 4 января на Узорешительницу

Православная церковь 4 января вспоминает святую Анастасию. В народе принято отмечать Настасьин день. Однако есть еще одно название — Узорешительница. Все из-за того, что святая помогала женщинам, подвергавшимся гонениям, освободиться от уз страха. А еще Анастасия считается покровительницей беременных.
Что нельзя делать 4 января.
Беременным женщинам не следует есть мясо. Считается, что это может спровоцировать болезнь. Кроме того, женщинам в положении нельзя рассказывать о своем сроке беременности. Предки верили, что это может грозить преждевременными родами. К слову, 4 января не прокалывали уши, так как могли возникнуть продолжительные головные боли.
Что можно делать 4 января.
По традиции, в указанный день было принято молиться святой и просить у нее помощи в родах. А еще 4 января православные продолжают подготовку к Сочельнику, который отпразднуют 6 января.
Согласно приметам, солнечная погода предсказывает, что октябрь выдастся теплым. Интересно, что по погоде, которая установилась 4 января, узнавали каким будет второй месяц осени. Облака, которые плывут против ветра, говорят о снегопаде в скором времени.
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