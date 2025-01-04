Что можно и нельзя делать в Настасьин день 4 января на Узорешительницу

Беременным женщинам не следует есть мясо. Считается, что это может спровоцировать болезнь. Кроме того, женщинам в положении нельзя рассказывать о своем сроке беременности. Предки верили, что это может грозить преждевременными родами. К слову, 4 января не прокалывали уши, так как могли возникнуть продолжительные головные боли.