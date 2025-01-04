Аватарский почерк: самые ожидаемые фильмы 2025 года

Прошлый год на хорошее кино был не очень щедр, критики с трудом набирали свои топы и затруднялись назвать лучший фильм — 2024. Похоже, в 2025 году всё будет более ярким, причем как в авторском, так и в коммерческом кино. В нашем обзоре мы указываем даты российских премьер, если они известны, и мировых премьер, если про Россию ничего не ясно, но опыт показывает, что через неделю-две все основные релизы появляются на наших экранах. Фильмы, у которых пока нет никакой даты, мы не брали, хотя тоже их ждем, как, например, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. А пока — вот наш рецепт того, как с пользой провести год в ожидании третьего «Аватара».