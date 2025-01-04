Аватарский почерк: самые ожидаемые фильмы 2025 года

Прошлый год на хорошее кино был не очень щедр, критики с трудом набирали свои топы и затруднялись назвать лучший фильм — 2024. Похоже, в 2025 году всё будет более ярким, причем как в авторском, так и в коммерческом кино. В нашем обзоре мы указываем даты российских премьер, если они известны, и мировых премьер, если про Россию ничего не ясно, но опыт показывает, что через неделю-две все основные релизы появляются на наших экранах. Фильмы, у которых пока нет никакой даты, мы не брали, хотя тоже их ждем, как, например, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. А пока — вот наш рецепт того, как с пользой провести год в ожидании третьего «Аватара».
«Плохая девочка».
16 января.
Смесь из «Мадам Бовари» Флобера и «Дневной красавицы» Бунюэля, это история о женщине среднего возраста, которой скучно и неуютно со своим идеальным и успешным мужем. Ночами она тайком смотрит порно, а днем надевает дорогой костюм топ-менеджера крупной компании. А когда она встречает юношу с психопатическими симптомами, начинается бурный роман, одно из правил которого — полный секрет от всех. Бенефис Николь Кидман, ждите наше интервью с актрисой к выходу фильма.
«Василий».
23 января.
Двойной Ван Дамм — «Двойной удар»? Нет, двойной Саша Петров! Он играет двух братьев, Васю и Колю. Оба детдомовцы. Одного усыновили, увезли в США, там он вырос, связался с наркоторговцами, уехал в Мексику и был схвачен полицией. Другой остался в России, типичный лузер, но с доброй душой. Ему надо отправиться в Мексику и выручить брата, а значит — влипнуть в криминальные разборки, встретить красавицу-жену наркобарона и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Только что мы смотрели «Эмилию Перес» с похожим сюжетом, теперь можно сравнить со взглядом из России на те же проблемы.
«Присутствие».
23 января.
Стивен Содерберг, один из самых талантливых, плодовитых и неровных американских режиссеров, решил подключиться к новой волне хоррора, владеющей умами кинематографистов и зрителей. Его пять копеек — рассказ о доме с привидениями с точки зрения самого привидения. Что же, вряд ли это будет похоже на «Каспера» или на «Других», хотя тут сказать трудно.
Содерберг — мастер стилизации, но, честно сказать, после «Под канделябрами» у него было не так уж много больших удач. Возможно, в этот раз всё получится. А если нет, то в марте у него выйдет еще один фильм. Он называется «Черная сумка», в главных ролях там Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер, про сюжет известно очень мало, ясно только, что это будет шпионский триллер.
«Что случилось осенью».
23 января.
Один из самых любимых в России французских режиссеров, Франсуа Озон выпускает в наш прокат свою новую картину. Между прочим, с музыкой русских композиторов Гальпериных. В одной из главных ролей — муза раннего периода Озона Людивин Санье, а фильм в этот раз, похоже, без всякой эксцентрики и скандала, рассказывает о том, как одна пожилая леди попала в неприятности, а ее знакомый, только что вернувшийся из тюрьмы, решил ей помочь.
«Самый ценный груз».
30 января.
Анимационный полный метр Мишеля Хазанавичуса — сказка, с каждой минутой принимающая всё более реальные очертания. Жили-были старик-дровосек со старухой, не было у них никого, и вдруг практически с неба на них упал младенец. Они стали его выхаживать, полюбили его, но когда местные узнали о ребенке, начались проблемы. Потому что ребенка выбросили в окно вагона, который вез евреев в концлагерь, и хотя местные жители были мирными и хорошими во всех отношениях людьми, они, конечно, знали, что евреи — это враги. Жизнь младенца не раз окажется под вопросом, и во всем этом как бы никто не виноват.
«Гранд тур».
13 февраля.
Если вы плохо знаете творчество Мигела Гомиша, «Гранд тур» — отличная возможность начать знакомство. Выдающийся португальский режиссер, один из важнейших авторов ХХ века, Гомиш снимает кино не так часто, зато каждый из этих фильмов становится культовым. «Гранд тур» — виртуозный травелог о том, как жених сбежал от невесты под предлогом командировки в Азию, а она кинулась за ним. Фильм состоит из двух этих параллельных путешествий столетней давности, при этом Гомиш сталкивает их с современными съемками городов, которые посещают герои. Безусловно, одно из главных событий для синефилов.
«Пророк. История Александра Пушкина».
14 февраля.
Юра Борисов в образе Пушкина читает рэп. Одного этого уже достаточно, чтобы ждать фильма с нетерпением, но добавим, что Пушкина вообще в кино пока еще никто хорошо не показал. Всё время получалась карикатура. Нет уверенности, что получилось и сейчас, но раз уже Борисов оказался главным артистом своего поколения, то кому, если не ему, играть главного русского поэта?
«Кончится лето».
27 февраля.
Фильм входит во все списки лучших картин прошлого года (и в наш тоже), но в прокат он выйдет только в этом. И там тоже Юра Борисов. А сняли его два лауреата больших международных кинофестивалей, цвет нашего авторского кино Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Это история о парне, который после отсидки вернулся в семью, обнаружил, что семья совершенно нищая, неудачно грабанул золотоискателей и запустил цепь больших проблем для себя и для окружающих. Фильм навеян творчеством Балабанова и наверняка понравится тем, кто скучал по «Брату» и «Кочегару».
«Белоснежка».
21 марта.
«Дисней» продолжает выпускать киноверсии своих классических фильмов, и вот наступил тот самый момент, когда студия осмелилась представить публике игровую картину по мотивам своего самого первого и, возможно, самого лучшего полнометражного мультика. Почти сто лет разделяют эти две версии, и волнение невозможно передать. Белоснежку играет Рэйчел Зеглер из другого ремейка классики — «Вестсайдской истории». Злой королевой будет красавица Галь Гадот.
«Микки 17».
18 апреля.
Съемки нового фильма самого успешного корейского режиссера Пон Джун-хо прошли еще в 2022 году, и почему он тянул так долго, совершенно непонятно. Может, автор «Паразитов» пытался пристроить фильм на хороший фестиваль, но не сторговался — или не успел закончить в срок, такое тоже возможно. В главной роли Роберт Паттисон, он играет человека, который отправился колонизировать другую планету и умирал при этом 17 раз, потому что его тело может регенерировать.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата».
23 мая.
Неужели правда финальная? Как мы будем жить без Итана Ханта, какие поводы будут у Тома Круза прыгать на мотоцикле со скалы или забираться на крышу Бурдж-Халифа? Страшно так, что даже смотреть боязно. И всё равно — необходимо. Тому Крузу, понятно, никому ничего доказывать ничего не нужно, и серия «Миссия невыполнима» стала частью истории кинематографа. И всё равно он нас опять удивит, надеемся, не в последний раз.
«Саван».
29 мая.
Тихий шедевр Дэвида Кроненберга. Одновременно и завещание, и попытка заглянуть на ту сторону, в загробный мир, причем буквально. Главный герой, подозрительно похожий внешне на Кроненберга, построил бизнес на том, что позволяет клиентам с помощью специальных камер следить за состоянием разлагающихся трупов их близких людей. А потом его дело оказывается под угрозой. Когда выйдет фильм, мы выпустим наши интервью с Кроненбергом и Венсаном Касселем, следите за новостями!
«28 лет спустя».
28 июня.
Дэнни Бойл возвращается к своей золотоносной жиле, которая уже двадцать с лишним лет приносит ему стабильный доход. Заранее трудно сказать, что мы получим на выходе, потому что продолжение «На игле» у Бойла получилось не очень, и вообще у Бойла в последние годы не всё было ровным и качественным. Но есть подозрение, что в данном случае продюсеры следили внимательно, чтобы фильм был по качеству на уровне прошлых частей.
«Битва за Бактан-Кросс».
8 августа.
Всё в этом проекте внушает священный трепет. Великий Пол Томас Андерсон, у которого не бывает «просто кино», а всегда штучные вещи, шедевры, которые потом цитируют десятилетиями. В главных ролях Леонардо Ди Каприо, Бенисио Дель Торо и Шон Пенн. У Андерсона это еще и самый дорогой фильм в карьере. Никто ничего не знает про сюжет даже в малейшей степени, всё держится в строжайшем секрете. Известно только, что у Ди Каприо в кадре будут усы. И этого достаточно, чтобы торопить дни до самого августа — и дальше верить, что картина быстро окажется и в российских кинотеатрах.
«Невеста».
26 сентября.
Мэгги Джилленхол еще в прошлой режиссерской работе «Потерянная дочь» показала, что с драмой она обращаться умеет на высочайшем уровне. В ее вариации на тему «Франкенштейна» играют Кристиан Бэйл, Джесси Бакли, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Аннетт Беннинг, а жанр определяется как мюзикл/ужасы/фантастика/драма/мелодрама. Этих вводных более чем достаточно.
«Майкл».
3 октября.
Потенциальный участник оскаровской гонки, биографический фильм о Майкле Джексоне всех интересует только одним: как там будут решены моменты с домогательствами, которые стали поводом для многочисленных скандалов вокруг Короля. Музыканта сыграет его племянник Джаафар Джексон, что уже внушает немало опасений, потому что роль сложная, а у юноши это дебют.
«Бугония».
7 ноября.
Йоргос Лантимос снимает «Бугонию», и в главных ролях, как и в прошлой картине «Виды доброты», Эмма Стоун и Джесси Племонс. Говорят, Стоун для этой роли побрилась налысо. Что еще известно? Что это вольный ремейк корейской черной комедии «Спасти зеленую планету!» и что в касте будет секс-символ 90-х Алисия Сильверстоун. Но под маркой «Лантимос» идут одни шедевры, так что нечего гадать — надо смиренно дожидаться премьеры.
«Аватар: Огонь и пепел».
19 декабря.
Третий «Аватар». Здесь слова точно излишни.