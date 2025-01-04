Астроном призвала использовать фильтр для защиты глаз при наблюдении за солнцем

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Солнце, видимый диаметр которого в субботу будет максимальным в году, может навредить зрению, если смотреть на него без специальных фильтров. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман.
Она напомнила, что 4 января Земля проходит ближайшую к Солнцу точку орбиты (перигелий), из-за чего его видимый диск будет максимально крупным в году. Невооруженным глазом заметить это будет практически невозможно: диаметр светила будет примерно на 3% больше, чем летом, когда наша планета проходит максимально далекую от него точку своей орбиты (афелий). Для оценки разницы нужно будет сравнить два изображения, сделанные в эти дни.
«Так или иначе, Земля 4 января окажется ближе всего к Солнцу за весь год. Это интересный факт, потому что обычно многие думают, что зимой наша планета должна уж точно быть подальше от Солнца. Оказывается, все обстоит совсем наоборот. Наблюдать Солнце, как и во время затмения, нужно с помощью специальных солнечных фильтров. Иначе можно повредить зрение», — рассказала ТАСС ученый.
Фильтр на основе специальной пленки устанавливается перед объективом телескопа или другого оптического прибора и позволяет сократить поток солнечного излучения до безопасного для глаз уровня.
Земля подойдет максимально близко к Солнцу в 16:28 мск. Расстояние сократится до 147 099 586,3 км. Самую дальнюю от Солнца точку орбиты наша планета пройдет 5 июля в 08:08 мск, в этот момент дистанция составит 152 096 155,2 км.