Астроном призвала использовать фильтр для защиты глаз при наблюдении за солнцем

Она напомнила, что 4 января Земля проходит ближайшую к Солнцу точку орбиты (перигелий), из-за чего его видимый диск будет максимально крупным в году. Невооруженным глазом заметить это будет практически невозможно: диаметр светила будет примерно на 3% больше, чем летом, когда наша планета проходит максимально далекую от него точку своей орбиты (афелий). Для оценки разницы нужно будет сравнить два изображения, сделанные в эти дни.