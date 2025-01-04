Какое животное по славянскому гороскопу тотемов будет главным в 2025 году и кому это принесёт удачу

Славянский гороскоп имеет 16-летний цикл. Наши предки верили, что каждого человека оберегает животное-тотем, в год которого он появился на свет. Кроме того, год рождения может много рассказать о характере человека и его судьбе. Соответственно, опираясь на эти сведения, каждый может развивать в себе нужные для успешного ведения дел качества. Славянский гороскоп считается одним из самых древних, он был введён около 7,5 тысячи лет назад. Летоисчисление по нему в России велось вплоть до 1699 года.