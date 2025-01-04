В 2025 году снять квартиру станет проще. Какие тренды наметились на рынке и что будет с ценами

— Если раньше квартиры в аренду сдавались в формате пространства с отделкой, но без меблировки, то сейчас возрастает спрос на частично или полностью меблированные лоты. Так, по последним данным исследования нашей компании, более 70% владельцев жилой недвижимости предпочитают сдавать её с меблировкой, тогда как более 20% всё ещё сдают только с полной отделкой. Частичная или полная меблировка делает такие лоты более привлекательными на рынке. Также хочу отметить, что растёт средний чек на меблировку. И связано это не с удорожанием, а с выбором более качественных материалов. Можно сказать, что это своего рода инвестиция в объекты для сдачи в аренду, — отметила директор по продажам B2B-направления интерьерной компании Mr.Doors Елена Куприянова.