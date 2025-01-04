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Кот-дронобой из ДНР лапкой сбил беспилотник и попал на видео

Кот из ДНР, выкрутивший на максимум свои инстинкты, сбил украинский дрон, летевший по посёлку. Об этом сообщает телеграм-канал «Украина.ру».

Источник: Life.ru

Кот сбил дрон. Видео © Telegram / «Украина.ру».

Как можно заметить на видео, чёрно-белый кот притаился в засаде, пока незадачливый украинский дроновод проводил беспилотник по посёлку в ДНР. Когда БПЛА оказался в зоне поражения, прыткий охотник одним броском заставил его упасть на землю.

Военные телеграм-каналы уточняют, что это был не боевой дрон, а гоночный FPV-беспилотник.

Ранее Life.ru писал, что оператор БПЛА 98 дивизии ВДВ уничтожил украинский дрон банкой тушёнки. Дроновод доставлял провизию российским солдатам, когда заметил зависший в небе беспилотник ВСУ, у которого не было ни единого шанса в такой воздушной битве.