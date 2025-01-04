Кот-дронобой из ДНР лапкой сбил беспилотник и попал на видео

Как можно заметить на видео, чёрно-белый кот притаился в засаде, пока незадачливый украинский дроновод проводил беспилотник по посёлку в ДНР. Когда БПЛА оказался в зоне поражения, прыткий охотник одним броском заставил его упасть на землю.