Учёные выяснили, какие чудовищные катаклизмы ждут США и другие страны в 2025 году

Предсказание землетрясений на 2025 год, созданное сейсмологами на основе аналитики и с помощью ИИ, вызывает много вопросов, но ещё больше — опасений. Согласно ему самым сейсмоопасным районом в 2025 году станет Тихоокеанский регион. Точнее, его юго-западная часть. Сейсмологи опасаются, что в марте 2025 года у островов Тонго и Папуа (Новая Гвинея) может произойти мегаземлетрясение. Учёные даже называют место эпицентра. Он будет находиться в 120 километрах к северо-востоку от поселения Хихифо на острове Ниуатопутапу.