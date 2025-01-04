Вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации назначили на 10 января

Вынесение приговора избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов назначено на 10 января текущего года, соответствующее решение принял суд Нью-Йорка.
«Ответчик должен явиться на вынесение приговора 10 января 2025 года», — говорится в документе, обнародованном в электронной базе суда.
В суде также уточнили, что Трамп может предстать перед судом «либо очно, либо виртуально».
Приговор Трампу будет вынесен за десять дней до инаугурации, которая намечена на 20 января.
Напомним, дело против Трампа было заведено после публикации газеты The Wall Street Journal. Издание рассказало, что бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс получила 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом.
Республиканца обвинили в подлоге через компанию Trump Organization. Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что президентский иммунитет не распространяется на действия, которые Трамп совершил в частном порядке.